Quebra na actividade económica regional foi mais expressiva em Fevereiro do que no mês anterior

O Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) indicia que, no mês de Fevereiro de 2021, a actividade económica da Região registou uma quebra homóloga mais acentuada que no mês anterior.

Fonte DREM

De acordo com os dados divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em Fevereiro último o IRAE foi de -4,6. Em Janeiro tinha sido -3,8. O valor de Fevereiro de 2021 é o mais baixo dos últimos 6 meses.

"Como a DREM referiu na primeira divulgação do IRAE, em outubro de 2017, o objectivo do mesmo é sinalizar o comportamento da atividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem. O seu valor quantitativo, assume por isso uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, a ser apurada com um conjunto mais variado e completo de informação estatística, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis.", acrescenta a informação divulgada.