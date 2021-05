DGS atribui mais 8 casos de covid-19 à Madeira

A Madeira regista hoje, dia 7 de Maio, oito novos casos de infecção por covid-19, indica a Direcção-Geral da Saúde (DGS) no seu boletim epidemiológico.

A Região contabiliza assim, nas contas da DGS, 9.323 infectados pelo novo coronavírus.

De acordo com o boletim, a RAM mantém 68 mortes associadas à doença (menos três do que as reportadas pelas autoridades regionais de saúde).

No que toca ao país foi registada uma mortes nas últimas 24 horas e 377 novos casos.

