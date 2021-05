Planos de Ronaldo não passam por Portugal, mas o 'craque' quer acabar no Sporting

Cristiano Ronaldo não vai voltar a Portugal, pelo menos para já. Quem garante é o empresário do jogador da Juventus, Jorge Mendes, que em declarações ao jornal Record deixa bem claro a intenção de CR7 querer continuar a carreira em Itália ou noutro clube que mostre ambições de conquistar a Liga dos Campeões.

"Cristiano está orgulhoso pelo título conquistado pelo Sporting, aliás como tem demonstrado publicamente. Mas de momento os planos para a carreira dele não passam por Portugal", assumiu Jorge Mendes, que não se alonga em mais comentários sobre o futuro do internacional português.

O jogador de 36 anos termina contrato com a Juventus em 2022 e pondera vários cenários, sobretudo porque a 'Vechia Signora' não tem garantida a qualificação para a 'Champions'.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Esta pequena 'novela' do hipotético regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting ganhou força quando, a meio dos festejos de Dolores Aveiro, no Funchal, a mãe do craque português falou sobre um possível retorno no meio da euforia pela conquista do título.

No calor do momento, captado pelas câmaras da TVI, Dolores assumiu que ia convencer o seu filho a voltar ao clube verde e branco na próxima temporada.