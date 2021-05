Fundação L.A.P.S. - Um raio de Luz (un raggio di Luce)

A Fundação L.A.P.S. - Academia de Projetos Experimentais Gratuitos (tradução livre do italiano), foi constituída em 23 de fevereiro de 2016 na cidade de Turim, capital do Piemont, no norte da bela Itália, e tem na atualidade projetos de solidariedade em vários países. O seu fundador e presidente é o conhecido e empático empresário Lapo Elkann, e o seu diretor geral é Lorenzo Landini. Para Portugal, a responsabilidade da delegação da fundação está a cargo da sua companheira, a afamada e simpática portuguesa Joana Lemos, empresária e ex-piloto de todo-o-terreno, com participações no desafiante rali Dakar, coadjuvada pela diretora de operações, Marta Mello Breyner. A linha orientadora da fundação, abraça a ideia de que a sociedade e as relações humanas só podem almejar o florir numa primavera contínua, quando se baseiam na criatividade, no respeito mútuo e na solidariedade. “Combater todas as situações de “pobreza educacional”, que impedem os indivíduos de desenvolver uma personalidade empática, resiliente e solidária com base no respeito por si mesmos e pelos outros, é, portanto, uma pré-condição básica para uma sociedade democrática, criativa, inovadora e solidária. Na crença de que as crianças e os jovens são o Bem mais valioso da Humanidade e o recurso mais importante para um futuro melhor, resulta do exposto que deve ser dada ênfase especial às Crianças e à sua Educação, bem como à remoção de quaisquer barreiras ao seu crescimento harmonioso e equilibrado.”, pode ler-se no sítio oficial da fundação na Internet. Sabemos que Fundações com propósitos altruístas há imensas, sendo aliás condição obrigatória para que adquiram personalidade jurídica, mas a diferença, como em qualquer intervenção humana, é feita pelas pessoas que as dirigem. E no caso da fundação L.A.P.S., como tive a oportunidade pessoal de constatar, já que acompanhei a maior parte da agenda na recente visita à Região Autónoma da Madeira (RAM), o seu fundador e presidente fala com o coração. A generosidade, a vontade em distribuir amor, e toda a grandeza que dessas dimensões resulta, é respirável nas suas intervenções e atos. Há uma nítida e autêntica satisfação em semear o bem. Com efeito, em resultado da parceria estabelecida com o C.A.S.A. - Centro de Apoio ao Sem Abrigo, a reconstrução de uma moradia, (propriedade da instituição através de uma doação) para alojar pessoas em situação de sem abrigo com vista à sua ressocialização, será uma realidade, pois a fundação L.A.P.S. não só custeará a sua reconstrução como também o seu apetrechamento ao nível de mobiliário e eletrodomésticos. Numa outra perspetiva, uma análise mais alinhada e exigente com o modelo de sociedade instituída, onde o Estado por via dinheiro que recebe dos impostos, deveria garantir o bem-estar a todos os cidadãos, pode ver aqui algum falhanço nessa missão, mas por outro lado há que não esquecer que, tal como diz o povo “o dinheiro não chega para tudo” e, refira-se, na RAM, tanto o poder regional como o poder local têm participado na mitigação da pobreza. Há opções tomadas que podem ser questionáveis, é certo, algumas delas por razões ideológicas, outras talvez nem tanto, mas de uma maneira geral aqueles dois poderes que referi têm demonstrado que têm noção das suas responsabilidades. Há, no entanto, um outro efeito, multiplicador, e de extrema importância, que se perderia se apenas aos organismos oficiais estivessem cometidas as funções sociais, ou seja, a experienciação das necessidades do nosso semelhante, e que nos transporta para o reconhecimento no outro, realizando-se assim a alteridade. Essa é uma vivência que tem de continuar na alçada do ser humano nesta sua aventura terrena, nomeadamente através de instituições particulares de solidariedade social, pois é também através desse sentir que a desumanização terá dificuldade em ganhar terreno, pois a ação destas instituições potencia a limitação da sua tendente progressão. Obrigado Fundação L.A.P.S., nas pessoas de Lapo Elkann e Joana Lemos, a RAM agradece-vos de braços abertos, e cá os espera lá mais para o final do corrente ano.