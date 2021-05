Açores registam 14 novos casos e 26 recuperações

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 14 novos casos de covid-19, a par de 26 recuperações, estando internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, 11 pacientes, revelou hoje a Autoridade de Saúde.

De acordo com o boletim diário, na sequência das 2.129 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, na ilha de São Miguel foram registados 13 casos, dos quais 12 em contexto de transmissão comunitária. O outro caso é referente a análise realizada ao sexto dia, a um viajante residente.

No concelho da Ribeira Grande foram registados nove casos, em Ponta Delgada três e na Lagoa apenas um.

Na Terceira há um caso no concelho da Praia da Vitória referente a um viajante, residente, com teste positivo ao sexto dia.

Enquanto recuperaram da doença 26 pessoas, encontram-se internados 11 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, estando 916 pessoas em vigilância ativa.

A região conta com um total de 200 casos positivos, 185 dos quais em São Miguel, oito nas Flores, cinco na Terceira e dois em Santa Maria.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.099 casos, tendo recuperado da doença 4.746 pessoas.

Faleceram 31, saíram do arquipélago 79 e 43 apresentaram prova de cura anterior, havendo uma cadeia ativa, nas Flores, tendo sido extintas 201 cadeias.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 06 de maio, foram administradas nos Açores 87.077 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 59.347 pessoas com 15 ou mais anos, com a primeira dose, e 27.730 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.319.512 mortos no mundo, resultantes de mais de 159,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.998 pessoas dos 840.493 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.