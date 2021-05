Queda do 3.º andar no Funchal feriu um homem

A vítima que, esta manhã, caiu do 3.º andar de um prédio na Rua do Lombo Centeio, no bairro social do Palheiro Ferreiro, no Funchal, trata-se de um homem de 44 anos.

Bombeiros e EMIR chamados a uma queda no Lombo Centeio Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados esta manhã para socorrer uma pessoa que terá caído de um 3.º andar de um apartamento na Rua do Lombo Centeio, provavelmente no bairro social do Palheiro Ferreiro.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 7h30, mobilizando uma ambulância para o local. A vítima apresentava várias suspeitas de traumatismos, pelo que foi imobilizada e transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A EMIR também esteve no local a prestar socorro a este homem.