Fotos ilustram 13 de Maio no Santuário de Fátima no cabo Girão

O Santuário de Fátima, no cabo Girão, encheu-se de fiéis para celebrar o 13 de Maio.

As celebrações iniciaram-se ontem, dia 12, pelas 20 horas, com a recitação do terço.

Hoje, pelas 12 horas, celebrou-se a Eucaristia, presidida pelo bispo emérito do Funchal D. António Carrilho, seguida de uma pequena procissão à volta do adro.

Apesar de continuarem em vigor as medidas de combate à pandemia, nomeadamente o distanciamento social, as imagens mostram um santuário 'composto' em dia de dia de adoração a Nossa Senhora.