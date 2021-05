Caso de covid-19 isola três salas do pré-escolar da 'Cruz de Carvalho'

Uma criança do pré-escolas (Pré-2) da Escola Básica do 1.º ciclo/PE Cruz de Carvalho, no Funchal, testou positivo para a covid-19. Em consequência dessa situação, 63 crianças cumprem isolamento profilático preventivo até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde.

Terá sido o facto de a criança infectada ter frequentado a escola nos últimos dias, incluindo hoje, que levou à decisão de quarentena a todas as salas do pré-escolar.

Conforme o DIÁRIO apurou junto do director da escola, todos os alunos dessas três salas serão testados nos próximos dias. Rogério Queirós adiantou que os alunos da sala afectada deverão ser submetidos a teste PCR, já os restantes irão fazer um teste rápido de antigénio com amostra de saliva.