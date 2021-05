Presidente da federação alemã de futebol renuncia ao cargo após observação nazi

O presidente da federação alemã (DFB), Fritz Keller, renunciou ao cargo que irá ocupar até 17 de maio, após ser criticado por comparar um colega a um juiz da 'era' nazi, informou hoje o organismo.

O comunicado divulgado pela DFB refere que Fritz Keller "tomou a decisão de renunciar ao cargo de presidente, em princípio, em 17 de maio", mas não especifica a razão da saída, sendo que deverá estar relacionada com a comparação feita entre o vice-presidente da federação Rainer Koch e o juiz da era nazista Roland Freisler, numa reunião do organismo em 23 de abril.

Freisler foi um dos nazistas responsáveis pela organização do Holocausto, tornando-se no presidente do Tribunal Popular, no qual emitiu cerca de 2.600 sentenças de morte para opositores do regime nazista.

Já Koch, que é juiz num tribunal de Munique, e o outro vice-presidente Peter Peters permanecem nos respetivos cargos até novas eleições, que deverão acontecer no início de 2022.