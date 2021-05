Conservatório assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa, com um evento a realizar, amanhã, dia 6 de Maio, pelas 10 horas.

Trata-se da visionamento do filme ‘A costa dos murmúrios’, de Margarida Cardoso, a adaptação ao cinema do romance homónimo de Lídia Jorge.

Após consagração pela UNESCO, em novembro de 2019, este é o segundo ano que se assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa. É um dia que relembra a crescente dimensão global da língua portuguesa, dando voz à multiplicidade de vozes que a compõem. Procurando envolver diferentes intervenientes, múltiplas dimensões da Língua Portuguesa e das Artes, será realizada uma sessão de cinema em português dirigida a algumas turmas de alunos dos cursos profissionais.

A ação do filme passa-se entre o final da década de 60 e o início dos anos 70, numa cidade moçambicana. Durante a guerra pela independência em Moçambique, Evita chega a uma cidade desse país para casar com Luís, um estudante de matemática mobilizado para ali cumprir o serviço militar. Evita rapidamente percebe que Luís já não é o mesmo e que, perturbado pela guerra, se transformou num reflexo do capitão Forza Leal. A intriga tem como fundo a vida das famílias dos militares em campanha na guerra então em curso nas colónias, instaladas sobretudo em hotéis, num suposto idílio lusotropicalista.

O filme será apresentado e contextualizado de forma interdisciplinar pelos docentes Natália Ferreira, Ricardo Faria e Rúben Sousa. A organização da atividade conta com o apoio da Biblioteca das Artes da Madeira (BAM) e com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). O filme será visualizado através da plataforma de filmes do Plano Nacional de Cinema (PNC), do qual o Conservatório é uma das escolas parceiras.