Pedro Proença congratula Sporting em pleno Estádio José de Alvalade

O Sporting CP conquistou há instante o título de Campeão da Liga NOS, relativo à temporada 2020-21, depois de ter vencido o Boavista FC (1-0), no Estádio José Alvalade.

De referir que a cerimónia da entrega do troféu de campeão vai realizar-se daqui a alguns momentos, com todas as pessoas envolvidas no momento, como o Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, o Presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, o Presidente da Comissão Executiva NOS, Miguel Almeida, e os staffs do Sporting CP e da Liga Portugal, bem como todas as restantes pessoas envolvidas na cerimónia, realizaram testes à COVID-19 cujos resultados foram negativos.

A Liga Portugal, na pessoa do Presidente, Pedro Proença, felicita o Sporting Clube de Portugal, os seus jogadores, equipa técnica, staff e dirigentes, pela conquista do seu 19.º título de campeão nesta prova, depois de alcançar a marca de 32 jogos sem perder.

“Muitos parabéns pelo excelente campeonato que o Sporting Clube de Portugal realizou e pelo título conquistado, naquela que é uma competição cada vez mais imprevisível e competitiva. Este é um trofeu há muito desejado pelo clube e pelos seus adeptos e jogadores, que vão ter a oportunidade de levantá-lo esta noite e celebrarem juntamente com os seus adeptos, ainda que à distância, uma vez que não foi possível tê-los no estádio, num desejo que era de todos. Uma equipa que não perde um jogo até esta altura está, claramente, de parabéns!”