Cada vez mais difícil para os alvinegros

A recta final do encontro com o Benfica acabou por ser ‘madrasta para o Nacional, que veio a sair derrotado por 3-1, dificultando ainda mais as contas na luta pela permanência na Liga NOS.

A jogar em casa, no Estádio da Madeira, os alvinegros entraram da melhor forma e aos oito minutos inauguraram o marcador por Pedrão.

Aliás, durante os primeiros 45 minutos o conjunto orientado por Manuel Machado foi mais esclarecedor e mais ofensivo, tendo mesmo realizado mais remates que os encarnados (10-5).

No segundo tempo, o Benfica entrou melhor, tendo mesmo marcado ao minuto 56, mas seria invalidado pelo vídeo-árbitro, por falta de Lucas Veríssimo sobre Pedro Mendes, segundos antes do remate de Nuno Tavares.

Com o tempo a passar a equipa orientada por Jorge Jesus veio mesmo a protagonizar a reviravolta, mas apenas nos 12 minutos finais da partida. Pedrão, num auto-golo deu o empate para as ‘Aguias’ para depois a ‘estrela’ do Benfica b, Gonçalo Ramos ‘matar’ o jogo com dois golos (81 e 86 minutos).

Esta derrota em nada ajuda os madeirenses nas contas pela manutenção.

Agora com seis pontos em jogo e a cinco pontos da linha de água (play-off de descida/subida), os alvinegros não dependem apenas de si próprios para garantir a permanência na I Liga, necessitando também que o Boavista não seja bem sucedido nesta recta final do campeonato, a começar esta noite, em Alvalade, onde tentará travar o Sporting que poderá se sagrar campeão nacional.