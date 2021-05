Inscrições abertas para o MIUS 2021

Já estão abertas as inscrições para o Madeira Island Ultra Swim (MIUS). A segunda edição do evento internacional em águas abertas vai decorrer nos dias 11 e 12 de Setembro, entre a Calheta e o Funchal.

A Associação de Natação da Madeira (ANM) abriu as inscrições esta tarde e logo na primeira hora já houve nove registos. Os interessados podem inscrever-se até 11 de Agosto.

Os nadadores podem escolher uma das seguintes provas: 30k, 10k, 5k, 3.5k, 1k.

Avelino Silva, presidente da Associação de Natação da Madeira, Foto ASPRESS

De acordo com a organização, este ano, os atletas podem participar em duas distâncias. “Vão poder nadar em dois dias, escolhendo duas provas 5k e 10k ou 1k e 3.5k. Ou podem simplesmente nadar apenas uma das provas”, explicou Avelino Silva, presidente da associação.

A ANM espera “uma boa adesão por parte dos amantes da natação de mar, considerando a experiência da primeira edição, e as condições de mar da Madeira”.

A inscrição deverá ser feita em https://www.miusmadeira.com/inscricao/

Miguel Arrobas é o embaixador da prova

Para a edição este ano, a organização escolheu o atleta Miguel Arrobas, como embaixador da prova.

“Trata-se de um dos melhores nadadores de águas abertas em Portugal, em longa distância, destacando-se as travessias que fez entre a Madeira/Desertas e Porto Santo/Madeira”, informou Avelino Silva.

A organização espera que o MIUS se assuma como um novo cartaz turístico e um evento náutico de referência mundial.

255 nadadores participaram na edição de 2020

A primeira edição do Madeira Island Ultra-Swim (MIUS) realizou-se a 12 de Setembro do ano passado e contou com 255 nadadores.

O evento foi composto por cinco provas entre a Calheta e o Funchal: 30K, 20K, 10K, 5K e 1K.

A competição obedeceu a todas as medidas de segurança, no âmbito da pandemia de covid-19.