Já estão abertas as inscrições para o XII Congresso de Educação Artística

Já se encontram abertas as inscrições para o XII Congresso de Educação Artística. O evento, organizado pelo Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira em parceria com a Direcção de Serviços de Educação Artística da Direcção Regional de Educação, está agendado para os dias 1, 2 e 3 de Setembro de 2021.

A edição deste ano terá como novidade o facto de a organização disponibilizar duas modalidades de inscrição: “presencial” e “à distância”.

Desta forma, todos os inscritos poderão optar se querem participar no evento de forma presencial, cujos trabalhos decorrerão na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, ou à distância, através de uma plataforma on-line de unificação e comunicação.

As inscrições podem ser realizadas on-line, no site do Conservatório

O Governo Regional da Madeira através da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia promove, anualmente, o Congresso de Educação Artística, destinado a todos professores, educadores, investigadores, estudantes, gestores e administradores educativos, artistas, animadores culturais, animadores de serviços educativos dos museus, agentes culturais e demais interessados nas questões educativas.

Operacionalizado pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira em parceria com a Direção de Serviços de Educação Artística da Direção Regional de Educação, pretende ser, ano após ano, um momento de reflexão para unir interessados na temática geral da educação artística.