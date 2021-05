Cessação repentina das moratórias pode criar "problema muito grave"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse hoje que se "houver a cessação repentina das moratórias vamos ter aqui um problema muito grave". Por isso mostrou-se satisfeito com a decisão da República, de prolongar as moratórias para as empresas, medida essa que a Região também vai "aproveitar". Sobretudo quando tem tantas empresas dependentes do sector do turismo, por exemplo.

O governante falava à margem da visita às obras de beneficiação do Museu Quinta das Cruzes, um investimento da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da PATRIRAM, que ascendeu a 215 mil euros.

Miguel Albuquerque garantiu ainda que o alargamento do recolher obrigatório está a ser devidamente estudado. "Não será nada prematuro", disse, até porque algumas entidades, nomeadamente o coordenador da unidade de emergência de saúde pública, Maurício Melim, já pediu cautela nesta "abertura".