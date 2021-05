Sara Madruga acusa República de incapacidade

Sara Madruga da Costa recordou hoje, junto ao Tribunal da Ponta do Sol, a "falta de compromisso e de seriedade do Governo da República", que de acordo com a deputada, não tem assumido "as suas responsabilidades para com a Região".

Em causa estão as obras no Tribunal da Ponta do Sol, que aguardam há três anos por uma atitude do Governo Central.

A deputada eleita pelo PSD-M à Assembleia da República, explica que “estas obras já deviam ter começado há três anos, altura em que surgiram os primeiros sinais de degradação e começaram a cair partes da cobertura e fragmentos da fachada”

A representante alerta que a falta de obras de reabilitação do espaço pode colocar em causa "a vida e a segurança de quem aqui trabalha e dos próprios transeuntes”.

Sara Madruga da Costa considera que este atraso expõem uma possível falta de articulação "entre o PS Regional e nacional".

Para a deputada é inadmissível que este tipo de atraso aconteça, acrescentando que acha curioso “nunca ter ouvido uma palavra dos deputados do PS na Assembleia da República a propósito desta obra, nem muito menos da sua urgência”.