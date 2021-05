China acusa Presidente do Brasil de "politizar" novo coronavírus

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China rejeitou ontem as insinuações levantadas pelo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sobre a origem do novo coronavírus que provoca a covid-19.

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do ministério, Wang Wenbin, garantiu que a China se opõe "firmemente a qualquer tentativa politizar e criar estigmas" em torno do SARS-CoV-2.

Numa cerimónia pública na quarta-feira, em Brasília, Jair Bolsonaro tinha questionado a origem do coronavírus SARS-CoV-2.

"É um vírus novo. Não se sabe se nasceu em laboratório ou se foi de um homem que comeu um animal. Sabemos que há guerras bacteriológicas", declarou o Presidente brasileiro.

A única guerra que está a ser travada, respondeu hoje Wang Wenbin, é contra o novo coronavírus, que "é um inimigo comum da humanidade".

O diplomata chinês apelou a todos os países do mundo que "unam esforços (...) para uma vitória rápida e completa sob a pandemia".

Jair Bolsonaro tinha ainda destacado, numa alusão direta à China, que se deve recordar "qual é o país cujo PIB [Produto Interno Bruto] mais cresceu com a pandemia".

A economia da China cresceu 18,3 por cento, no primeiro trimestre deste ano, em relação ao período homólogo de 2020, quando a atividade económica no país asiático paralisou, devido às medidas de prevenção contra a covid-19.

A China obteve um crescimento anual de 2,3 por cento no ano passado, tornando-se a única grande economia a crescer em 2020. Só Taiwan teve um desempenho económico melhor, com o PIB a crescer 3,1 por cento.

Poucas horas depois dos comentários iniciais, Jair Bolsonaro sublinhou que não tinha dito "a palavra China". "Agora, vocês da imprensa não falam onde nasceu o vírus. Falem. Ou estão temendo alguma coisa", disse o Presidente brasileiro aos jornalistas.

Já hoje, o presidente do centro brasileiro de investigação médica Instituto Butantan, Dimas Covas, reiterou que o SARS-CoV-2 não foi produzido na China e não faz parte de uma guerra biológica.

"A Organização Mundial da Saúde fez uma auditoria em Wuhan e deixou claras as condições de surgimento deste vírus. (...) A China fez o que o Brasil não fez, conseguiu controlar a epidemia", acrescentou Dimas Covas.

Segundo um comunicado, o investigador falava durante a entrega de um milhão de doses da vacina contra a covid-19 CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e a mais utilizada no Brasil.

Dimas Covas admitiu atrasos na entrega de um lote de seis mil litros de ingrediente farmacêutico ativo, vindo da China, que permitiria produzir entre seis e oito milhões de doses da CoronaVac.

O lote terá afinal apenas dois mil litros e deverá chegar ao Brasil apenas a 13 de Maio.

O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia, totaliza 411.588 óbitos e mais de 14,8 milhões de infeções.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de 154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.