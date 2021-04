Marcelo espera que o 25 de Abril "viva sempre, sem álibis e omissões"

O Presidente da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa, espera que "o 25 de Abril viva sempre, como gesto refundador da história, sem álibis e omissões".

"Não há nem nunca houve um Portugal perfeito, nem um Portugal condenado, apenas um Portugal, que amamos", disse, este domingo, na sessão solene na Assembleia da República.

No seu entender, "é prioritário estudar o passado e nele dissecar tudo, o de bom e de mau".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o 25 de Abril "foi feito para libertar". E, por isso, apelou a que não se façam julgamentos do que aconteceu no passado aos olhos do presente.

O Presidente da República dedicou o seu discurso à Revolução, aos capitães, à guerra colonial, à história e às "suas lições".