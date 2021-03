JSD destaca potencial da Madeira na área dos Desportos Náuticos

A Concelhia da Calheta da JSD/M promoveu mais uma Conferência, desta feita sobre a importância dos desportos náuticas e da afirmação da Madeira enquanto destino com todas as condições para a prática destas modalidades, iniciativa que contou, como oradores, com a participação do Diretor Regional da Juventude, João Rodrigues e com David Fernandes, Treinador do Clube Naval e Ex-atleta dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 de águas paradas.

Uma oportunidade em que, partilhando as suas experiências de vida e os seus percursos profissionais diretamente ligados ao mar e aos desportos náuticos, João Rodrigues e David Fernandes sublinharam o potencial da Região nesta área e a necessidade de reforçar a promoção e a exploração deste nicho de mercado do ponto de vista turístico, mas, também, junto dos residentes e cada vez mais cedo, fortalecendo, desta forma, uma verdadeira cultura de mar.

Potencial esse que os Jovens Social-democratas também destacaram, partindo daquilo que foi a história e a evolução da Região nesta área e as diferentes modalidades que, atualmente, podem ser aqui desfrutadas, tanto por residentes quanto por turistas.

A requalificação de alguns acessos ao mar, a continuidade e reforço do investimento nas diferentes modalidades e, também, na melhoria das infraestruturas desportivas – que sirvam a população residente mas que abram, simultaneamente, espaço ao acolhimento de grandes provas internacionais – assim como a maior aposta na promoção turística da Madeira nesta vertente foram algumas das preocupações deixadas durante esta Conferência, onde houve ainda espaço para abordar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Governo Regional a este nível, sublinhando a importância da sua continuidade e reforço para o futuro.

Um trabalho que, conforme destacaram, deverá ser assumido pelas novas gerações, das quais se espera mais empenho na construção e afirmação da cultura de mar que é necessária e da consolidação da Região e do próprio País enquanto destinos que valorizam o desporto, independentemente da sua forma ou expressão.

Destaque-se, ainda, o facto da Madeira ter sido escolhida para acolher o Mundial de Canoagem de Mar em 2024, evento que se revela fundamental para a sua afirmação, enquanto referência nacional e internacional.