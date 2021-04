Mais de 200 empresários porto-santenses já recorreram à linha INVESTRAM

Os apoios lançados pelo Governo Regional têm tido "muito procura por parte dos empresários do Porto Santo". Quem o diz é o deputado social-democrata Bernardo Caldeira, apontando que, até à data, a linha INVESTRAM já reuniu 240 candidaturas, num total de 4,4 milhões de euros.

Com efeito, na incitativa promovida esta quinta-feira (1 de Abril), o Grupo Parlamentar do PSD sublinhou a importância dos apoios concedidos pelo Governo Regional aos empresários da Região, com destaque para os do Porto Santo, "que permitiram a sobrevivência das empresas e a manutenção de postos de trabalho".

“Sabendo que não há nenhuma receita milagrosa, a verdade é que, desde a primeira hora, o Governo procurou soluções para que os empresários conseguissem sobreviver e, acima de tudo, preservar os postos de trabalho”.

Bernardo Caldeira deu como exemplo o caso do empresário porto-santense Miguel Rodrigues, que aderiu à linha INVESTRAM e que "tem já uma estrutura com alguma dimensão e que, até hoje, conseguiu manter todos os postos de trabalho, assegurando desta forma, o apoio a fundo perdido".