Autarquia do Funchal realiza trabalhos de limpeza e prevenção no concelho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que os diversos serviços municipais estão, neste momento, a realizar trabalhos de limpeza, reparação, manutenção e prevenção por todo o concelho, em resposta às consequências do temporal que assolou o concelho, no passado fim-de-semana.

Eis as principais intervenções:

Limpeza de ribeiros, por colmatação de muros e terrenos privados:

Vereda do Remígio – muro privado e terras caíram para dentro do ribeiro. A CMF está a preparar a limpeza do ribeiro, e o proprietário do terreno será notificado;

Caminho do Pilar – muro caiu para dentro do ribeiro e material do terreno continua a cair. A CMF vai avançar para a limpeza, e o respectivo condomínio será notificado;

Ribeiro da Praia Formosa – os serviços municipais estão a intervir no local desde ontem, mas o ribeiro está estrangulado para uma conduta feita pelo proprietário. Em caso de chuva intensa, os materiais acumulados causam entupimento;

Ribeiro ao lado do Yacht Club (Praia Formosa) – os serviços municipais estão a intervir no local desde ontem. Em caso de precipitação intensa, o ribeiro transborda, porque é pequeno para a dimensão das águas pluviais que recebe;

Ribeiro da Nora, Estrada Conde Carvalhal – colmatação do muro de contenção de terreno para dentro do ribeiro. Os serviços municipais vão limpar a linha de água e notificar o proprietário;

Limpeza de estradas:

Rua do Lazareto – EEM vai proceder à limpeza, na sequência da obra que está a executar no local;

Avenida do Infante – queda de muro e terras do antigo Hospício para o passeio. Proprietário vai proceder à limpeza;

Estrada Monumental (Navio Azul) – os serviços municipais vão proceder à limpeza da zona, uma vez que o ribeiro que passa no local transbordou com a quantidade de água recebida;

Rua de São Martinho – desabamento de um muro privado e terras para a via pública. Serviços municipais vão fazer limpeza da via, com apoio de um empreiteiro;

Caminho Sales Caldeira – muro privado e terras caíram para a via pública. Limpeza já foi realizada, com o apoio de um empreiteiro;

Rua das Maravilhas (ponte do Engenho do Mel) – EEM iniciou as limpezas ontem e os serviços municipais vão conclui-las hoje;

Impasse da Boa Nova – muro privado e terras caíram sobre a vereda. Os serviços municipais vão executar limpeza hoje, mais exigente pela existência de pedras de grande porte;

Estrada da Universidade – desabamento de terras na zona do estacionamento. Serviços municipais vão proceder à limpeza, com o apoio de um empreiteiro;

Vão decorrer, igualmente, ao longo desta segunda-feira operações de lavagem com autotanques, nas seguintes zonas: Estrada Monumental, Praia Formosa, Avenida do Mar, Avenida Sá Carneiro, Rua Sales Caldeira, Rua das Virtudes, Rua das Maravilhas, Túnel Cota 40;

Reparações de vias:

Caminho do Palheiro – obra de envergadura substancial, uma vez que a estrada desabou. A estrada já estava interrompida, porque tinha sido sinalizada falta de segurança para a circulação, e os serviços municipais já tinham visitado o local com o LREC, para preparar a intervenção. A CMF está agora a preparar a necessária intervenção;

Caminho do Amparo – intervenção da CMF no local já começou e será necessário substituir o asfalto;

Caminho dos Salões – conduta de água potável rebentou e danificou o pavimento. A CMF já se encontra a intervir no local, com o apoio de um empreiteiro;

Reparações de redes de água:

Quebradas de Baixo, São Martinho – o abastecimento de água foi reposto ontem, mas ainda só chega até certa zona. Os serviços municipais estão no terreno no sentido de identificar o derrame que está a causar esta situação;

Zona de Santa Maria Maior – derrame subterrâneo de grandes dimensões, que só foi possível detetar ontem à noite. Os serviços municipais já estão no terreno, mas a intervenção é complexa porque o derrame fica numa zona de difícil acesso;

Desassoreamento de infraestruturas de águas pluviais:

A CMF encontra-se a promover o desassoreamento das infraestruturas de águas pluviais que ficaram parcialmente obstruídas com o temporal, com uma maior predominância na Baixa do Funchal.

Vistorias:

Os serviços municipais estão a realizar rondas e a executar vistorias quer aos jardins e espaços verdes urbanos do Município, quer a estruturas que ainda possam representar riscos de colapso, com especial incidência em muros e terrenos privados.