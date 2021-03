'Arts Online' apresenta hoje vídeo de dança com Inês Aguiar e Francisco Cháchá

Continua esta segunda-feira o projecto 'Arts Online' da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, com a exibição de um novo vídeo, a partir das 19 horas, em https://cultura.madeira.gov.pt. Para ver a partir de agora ou rever mais tarde.

Refira-se que 'Arts Online' é constituído por 48 vídeos, de três minutos cada, conta com 29 artistas das várias áreas da Cultura, desde o canto, poesia, dança, música popular ligeira e instrumental.

Para hoje, oportunidade de ver o último momento de dança com Inês Aguiar e Francisco Cháchá na interpretação da música de Charles Aznavour, 'She', gravação efectuada na Quinta Vigia.

Nas Danças no Salão e para além de Inês Aguiar e Francisco Cháchá, participaram Catarina Robinson, Paulo Fernandes, Isabel Santos e Leandro Rodrigues.

Recorde-se que as coreografias das danças são da autoria de Sergey Abakumov.

Sergey Abakumov além de professor e educador é “acima de tudo um líder e um visionário artístico”, que imprime nas suas obras coreográficas uma forma de se expressar.

Licenciou-se na Universidade Estatal da Cultura e das Artes de Moscovo, na vertente - Professores de Ballet e Coreógrafos, complementando a sua formação com o Curso Superior dos Mestres de Ballet na Universidade Estatal da Arte e do Teatro de Moscovo (Curso de Vladimir Vassilev).

Foi bailarino na companhia profissional - High Society Ballet e na televisão portuguesa (RTP, SIC e TVI), assim como professor de Dança em várias instituições e coreógrafo autoral em inúmeros eventos.

Actualmente é professor de Técnicas de Dança e director do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea no Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Fundou a Associação de Dança e Artes da Madeira e a Companhia de Dança Madeira Ballet Theatre, onde desempenha até hoje o papel de director artístico e coreógrafo.

Sobre os bailarinos que participam no vídeo de hoje

Inês Aguiar, de 22 anos, é bailarina profissional. Formou-se no Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode com dois estágios e turnés na Rússia através da Companhia Madeira Ballet Theatre.

Estagiou na Academia Jazzy em Ballet Clássico e Dança Contemporâneo. Professora de Dança Clássica e Contemporâneo há 3 anos em diferentes escolas em Portugal. Bailarina de jazz no Casino da Madeira e nos Casinos do Algarve. Actualmente a finalizar a Licenciatura em Dança no ramo de Artes do Espectáculo na Escola Superior de Dança em Lisboa.

Já Francisco Cháchá, de 27 anos, é bailarino profissional, formou-se em 2013 no Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode e em 2020 licenciou-se em Dança na Escola Superior de Dança, do Instituto Politécnico de Lisboa na vertente de Interpretação/Criação.

Bailarino da Associação de Dança e Artes da Madeira (ADAM) desde 2009 e da Companhia Madeira Ballet Theatre (MBT) desde 2011 com digressões na Rússia pela mesma. Actualmente frequenta o curso Técnico Especialista em Exercício Físico na Fitness Academy.