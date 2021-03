Projecto 'Particularidades' de 5 a 8 de Abril

No âmbito do ciclo de actividades relacionadas com a exposição 'Tchiloli Unlimited', decorrerá, de 5 a 8 de Abril, o projecto 'Particularidades'. Uma visita orientada pouco convencional pela exposição de René Tavares.

‘Particularidades’ é um projecto desenvolvido por um conjunto de artistas de diversas áreas, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, que visa desenvolver sessões de mediação e formação de públicos, com o objectivo de sensibilizar e despertar futuros espectadores do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Os temas integrados nos vários eventos e espectáculos da programação do Teatro Municipal Baltazar Dias, serão explorados com grupos de trabalho, desenvolvendo actividades que formem e incluam os espectadores ao longo da temporada artística.

As actividades e interacções serão produzidas tendo em conta o conjunto de referências de cada grupo de trabalho, identificando o seu público, uma programação específica para famílias, escolas, jovens, seniores e grupos especializados.

Dois actores, Sara Cíntia e Xavier Miguel, irão interpretar dois personagens do universo do Tchiloli. Os actores irão guiar os intervenientes pela sala expositiva, dando especial destaque a algumas obras questionando e confrontado os visitantes acerca de curiosidades e aspectos importantes do Tchiloli, como também da perspectiva do autor da exposição.

Serão realizadas duas visitas por dia, às 11 horas e às 15 horas, totalizando 8 visitas.

A primeira visita, às 11 horas, será exclusiva para instituições. A segunda visita, às 15 horas, será aberta ao público mediante inscrição no site do teatro. As sessões tem uma lotação máxima de 5 pessoas.

Recorde-se que a exposição 'Tchiloli Unlimited' de René Tavares, estará patente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, até 16 de Abril, com entrada gratuita.