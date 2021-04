Biden vai anunciar medidas de controlo de armas

O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai anunciar na quinta-feira uma série de ações executivas destinadas a lidar com a violência armada, de acordo com fonte ligada ao processo citada pela AP.

A Associated Press refere-se à iniciativa como a primeira grande ação de Biden para o controlo de armas, desde que tomou posse, em janeiro.

É esperado que Biden anuncie regras mais restritivas para os compradores das chamadas "ghost guns", no sentido de aferir antecedentes.

As armas de fogo feitas em casa são muitas vezes fabricadas de peças e trabalhadas com uma máquina de corte de metal, sem números de série que permitam rastreá-las.

Nos EUA, é legal construir uma arma em casa ou numa oficina e não há qualquer exigência federal sobre verificação de antecedentes.

Os planos do Presidente foram visualizados por fonte ligada ao processo, mas não autorizada a discuti-los publicamente, segundo agência de notícias norte-americana.

Biden está também a planear nomear o escolhido para liderar o Gabinete do Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, uma posição considerada fulcral para adotar as leis de armas no país e lidar com a violência armada.

O Presidente norte-americano estará acompanhado pelo procurador-geral Merrick Garlandna, na cerimónia.

O ATF não tem um diretor permanente confirmado desde 2015. Atualmente é gerido pela diretora interina Regina Lombardo.

Biden tem enfrentado uma pressão crescente para agir, após uma série de tiroteios em massa nas últimas semanas, no país, mas a Casa Branca tem enfatizado repetidamente a necessidade de iniciativas legislativas sobre as armas.

Durante a campanha eleitoral, Biden prometeu dar prioridade a novas medidas de controlo de armas, incluindo a promulgação universal de legislação sobre verificação de antecedentes, a proibição de vendas online de armas de fogo e o fabrico e venda de armas de assalto artesanais e manuais especializados.