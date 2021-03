Mercado dos Lavradores recebe 6.ª edição do Mercado do Chocolate

Arrancou hoje a 6.ª edição do Mercado do Chocolate, que decorre até à próxima quarta-feira, no Mercado dos Lavradores.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela vereadora que tutela os mercados municipais, Dina Letra, estiveram presentes na iniciativa.

Miguel Silva Gouveia referiu que “o regresso deste evento é uma forma de demonstrar confiança não só a todos os consumidores que visitam a cidade, mas também na retoma da actividade comercial.

"O ano passado não realizamos esta feira porque estávamos de quarentena nas nossas casas, e esperamos que esta sexta edição do Mercado do Chocolate venha a ser o mote para a normalização generalizada da actividade na economia local", referiu.

A iniciativa decorre, das 09 horas às 18 horas, no terrado (piso térreo) e terraço do Mercado dos Lavradores. Além disso, conta com a presença de 11 parceiros, nomeadamente: Uau Cacau, Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, Sr. Brigadeiro, Micas&Pitta's, Crepe Mania, Ignácias, Lulu Brigadeiros, Nelma Costa, Oh my dough!, Suspiros da Lu e My Screw.

O autarca explicou que “até quarta-feira todos estes parceiros têm oportunidade de mostrarem e venderem os seus produtos numa feira que já se tornou carismática por esta altura da Páscoa".