Machico protesta contra forma como ASA atribuiu apoios sociais

A Câmara Municipal de Machico, hoje em reunião ordinária, apresenta um voto de protesto pela forma como os apoios sociais, atribuídos pela Associação ASA, foram entregues a cidadãos de Machico, com o apoio do Governo Regional.

No entender da autarquia foram expostas, "de forma danosa, as situações de carência social e financeira das famílias do município, ferindo o princípio da dignidade das pessoas presentes e expondo-as a situações de perigo de contágio para a covid-19, desnecessariamente".