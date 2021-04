Açores com 48 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

De acordo com um comunicado da Autoridade de Saúde Regional, os Açores registaram 48 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

Todos os novos casos foram diagnosticados na ilha de São Miguel, "sendo 42 em contexto de transmissão comunitária e seis referentes a viajantes: dois residentes, com análises ao 6.º e 12.º dia positivas, e quatro não residentes, todos com análises ao 6.º dia positivas".

Estes novos casos resultam de 2.393 análises realizadas nas últimas 24 horas nos laboratórios de referência da Região.

Em igual período, foram registadas sete recuperações, toda no concelho de Ponta Delgada, em São Miguel.

Neste momento, estão internados cinco doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, dois dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

À data, os Açores contam 168 casos activos, sendo 167 em São Miguel (81 no concelho de Ponta Delgada, 39 em Vila Franca do Campo, 30 no Nordeste, nove na Ribeira Grande, seis na Lagoa e dois na Povoação) e um em Santa Maria, na freguesia de Santa Bárbara, do concelho de Vila do Porto. O número de vigilâncias activas é presentemente de 939.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.295 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.989 pessoas. Faleceram 30, saíram do arquipélago 67 e 41 apresentaram prova de cura anterior. Foram extintas 199 cadeias de transmissão local.