Abastecimento de água será afectado esta quinta-feira na freguesia de São Pedro

A freguesia de São Pedro, no Funchal irá, esta quinta-feira, ser afectada no abastecimento de água à população.

Seguindo nota enviada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), esta quinta-feira, dia 1 de Abril, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água do Caminho da Achada, na freguesia de São Pedro, pelo que irá afectar o abastecimento, entre as 9 e as 16 horas nos seguintes arruamentos:

Caminho da Achada (até à Azinhaga de São Pedro), Rua do Paiol, Beco do Paiol, Rua dos Frias, Beco do Amaro, Rua dos Arrifes, Beco do Soca, Beco do Salvador, Beco dos Arrifes, Calçada do Pico, Levada do Pico, Rua do Castelo, Rua São João de Deus, Travessa da Calçada do Pico e Beco da Levada dos Moinhos.

"A Autarquia agradece a compreensão de todos", adianta no final a nota da CMF.