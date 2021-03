Autarquia do Funchal avalia riscos e procede à limpeza da cidade

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, está a acompanhar, desde o início da manhã de domingo, as ocorrências registadas, na noite passada, onde o Funchal voltou a registar valores de precipitação muito elevados, sob forte trovoada.

O autarca revelou terem sido registadas 30 ocorrências no concelho, a maior parte delas relacionadas com inundações e colapsos de estruturas, tais como muros e pedras que caíram para a via pública.

Neste momento, e ultrapassadas as condições meteorológicas mais adversas, está a ser feita a limpeza de toda a cidade.

“Esta manhã, com a luz do dia, têm-nos chegado também novas informações de estabelecimentos comerciais afectados, bem como estacionamentos alagados e ribeiros que saíram do seu curso normal, pelo que os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Protecção Civil Municipal estão a acudir a estas situações, executando bombagens de água em locais que se encontravam submersos. A CMF tem também no terreno equipas do Departamento de Ambiente, dos Jardins e Espaços Verdes, das Infraestruturas e Equipamentos, das Águas do Funchal e da Mobilidade e Trânsito, para promover o mais rapidamente possível a reposição das condições de normalidade e de segurança em toda a cidade", disse.

Miguel Silva Gouveia reforçou que, durante o dia de hoje, mantém-se o apelo à prudência para todos os funchalenses para evitem a circulação no concelho, porque ainda existem muitos detritos nas estradas.

A população tem de manter a serenidade e solicitamos também que verifiquem possíveis efeitos desta intempérie em estruturas próximas das suas casas que, não tendo colapsado, possam suscitar preocupações e perigo para pessoas e bens. Nesses casos, pedimos para que contactem a Protecção Civil Municipal, de modo a fazer a avaliação de riscos que se impõe". Miguel Silva Gouveia

O presidente agradece, por fim, a todas as entidades que têm vindo a manifestar a sua solidariedade para com o Funchal.