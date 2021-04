Bares do grupo 'Café do Teatro' pressionam Governo para reabertura do horário nocturno

O grupo do 'Café do Teatro' publicou, esta noite, nas redes sociais, um vídeo a defender a reabertura dos bares da Madeira no horário nocturno, de modo a evitar a falência de empresas e o despedimento dos respectivos trabalhadores.

O vídeo é constituído por um conjunto de declarações de funcionários e gerentes dos bares da cidade do Funchal, localizados sobretudo na Zona Velha e na Rua das Fontes (The Outlet Bar, Venda Velha, The Irish Pub, Vintage Bar, Rei dos Shots, Mercearia da Poncha, Tasca do Bexiga, A Pregaria e Taberna Popular). Também há declarações dos DJ Nélio Fabrício e Celso Velosa.

Recorde-se que, desde o início do ano, devido à pandemia de Covid-19, o Governo Regional determinou o encerramento das actividades comerciais (incluindo bares) às 18h00 nos dias de semana e às 17h00 nos fins-de-semana e feriados.