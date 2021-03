Semana começa com céu muito nublado e chuva na Madeira

A semana vai começar com períodos de céu muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir da tarde. Espera-se ainda por aguaceiros, embora com menor frequência a partir da manhã. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira aponta ainda para vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte.

Já no Funchal, espera-se um dia com céu geralmente pouco nublado, mas há possibilidade de ocorrerem aguaceiros. O vento irá soprar fraco (até 15 km/h).

ESTADO DO MAR: Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro. Temperatura da água do mar: 18/19ºC.