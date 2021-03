Lewis Hamilton entra a ganhar no Mundial de Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio do Bahrain, primeira prova do Mundial de Fórmula 1, e é o primeiro líder do campeonato.

O piloto da Mercedes, atual campeão do mundo, conquistou a 96.ª vitória da carreira ao deixar o holandês Max Verstappen (Red Bull) no segundo lugar, a 745 milésimos de segundo, e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro, a 37,383 segundos.

Com estes resultados, Hamilton lidera o campeonato, com 25 pontos, num dia em que bateu mais um recorde do alemão Michael Schumacher, tornando-se o piloto com mais voltas na liderança na história do Mundial (5.125).