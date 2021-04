CMF promove 7.ª campanha de vacinação gratuita para cães e gatos

A Câmara Municipal do Funchal dá início no próximo sábado, 10 de Abril, à sua 7.ª campanha municipal gratuita de vacinação antirrábica para animais domésticos com mais de três meses de idade, nomeadamente, cães e gatos.

Este ano, devido à situação pandémica, a iniciativa municipal será realizada com fortes medidas de segurança. Mesmo assim, o Município “não podia deixar de dar continuidade a este trabalho, na sequência do sucesso que se tem verificado com este projecto e daquilo que as pessoas já estão a contar", refere o presidente da Autarquia.

A ideia é, segundo Miguel Silva Gouveia, criar condições para que todos os munícipes possam vacinar e identificar os seus animais de forma gratuita, com o objectivo de assegurar a cobertura da profilaxia antirrábica dos animais domésticos e um maior controlo da existência destes no Funchal.

Estas campanhas de vacinação gratuita foram uma medida pioneira que começou a ser desenvolvida por esta autarquia em 2017, em colaboração com as Juntas de Freguesia do concelho, e representou “um enorme passo em prol da causa animal e da saúde pública", frisa o Autarca.

"Até termos começado este trabalho, nunca nada do género havia sido feito no Funchal, e chegámos a muitos portadores de cães que, pela primeira vez, foram sensibilizados para os hábitos anuais que têm de ter com os seus animais, e promovemos activamente a colocação do chip e o registo dos animais, o que passou a ser obrigatório por lei”, destaca Miguel Silva Gouveia, salientando que o Funchal mantém-se, assim, “na dianteira da Causa Animal na Madeira, em termos de sensibilização e de acção permanente no terreno, mesmo durante a pandemia".

Os novos tempos obrigam a medidas de segurança. A profilaxia aos canídeos será feita com limites de inscrição de 40 canídeos, e posteriormente aos gatos, com limite de inscrição de 20 felídeos. Haverá um intervalo entre as duas espécies de animais, de forma a minimizar a agitação dos mesmos, sendo fundamental sublinhar que esta campanha do Município é articulada directamente com cada Junta de Freguesia pelo que, de modo a não haver aglomerados de pessoas e animais, devem ser efectuadas marcações horárias no acto da inscrição com a própria Junta.

Desta forma, será exigido distanciamento de, pelo menos, 2 metros entre cada detentor juntamente com o respectivo animal, enquanto aguardam a sua vez; obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira; lavagem e desinfecção das mãos com produtos adequados e respeito pelas normas de etiqueta respiratória.

A campanha inclui vacinação, identificação com microchip, registo no SIAC, desparasitação interna (contra lombrigas e ténias) e o respectivo licenciamento na junta de freguesia (quando aplicável).

No total, este projecto já permitiu vacinar até hoje 3170 animais domésticos, não apresentando quaisquer custos para os seus detentores.

A campanha deste ano arranca nas freguesias do Imaculado Coração de Maria (das 9h às 12h) e de São Pedro (das 13h30 às 16h30), e destina-se aos animais dos residentes de cada freguesia.

Programa

Freguesia do Imaculado Coração de Maria

Local: Junta de freguesia do ICM

Dia: 10 de abril das 09:00 às 12:00

Freguesia de São Pedro

Local: Junta de Freguesia de São Pedro

Dia: 10 de abril das 13:30 às 16:30

Freguesia de São Gonçalo

Local: Junta de Freguesia de São Gonçalo

Dia: 14 de abril das 15:00 às 18:00

Freguesia de Santa Luzia

Local: Centro Cívico de Santa Luzia

Dia: 17 de abril das 09:00 às 12:00

Freguesia de São Roque

Local: Escola Básica do Lombo Segundo

Dia: 17 de abril das 13:30 às 16:30

Freguesia da Sé

Local: Jardim Municipal

Dia: 21 de abril das 15:30 às 17:30

Freguesia do Monte

Local: Colégio do Infante

Dia: 24 de abril das 09:00 às 12:00

Freguesia de Santa Maria Maior

Local: Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

Dia: 24 de abril das 13:30 às 16:30

Freguesia de Santo António

Local: Junta de Freguesia de Santo António

Dia: 08 de maio das 09:00 às 12:00

Freguesia de São Martinho

Local: Praça da Junta de Freguesia de São Martinho

Dia: 08 de maio das 13:30 às 16:30