Duas listas concorrem às eleições do Sindicato dos Jornalistas a 19 de Maio

Duas listas concorrem às eleições dos corpos gerentes do Sindicato dos Jornalistas (SJ) para o triénio 2021/2023, que se realizam dia 19 de maio, anunciou hoje a Mesa da Assembleia Geral da estrutura sindical.

"A Mesa da Assembleia Geral do Sindicato dos Jornalistas informa que, dentro do prazo estipulado, foram apresentadas e validadas duas listas concorrentes às eleições marcadas para o próximo dia 19 de maio", pode ler-se no comunicado.

A Lista A, sob o lema "Aos jornalistas, pelo Jornalismo!" é encabeçada por Luís Peixoto da RDP/Antena1, enquanto a Lista B, identificada pelo lema "Ação -- Rigor -- Independência" é liderada por Luís Filipe Simões, do jornal A Bola.

À presidência da Mesa da Assembleia Geral concorrem, pela Lista A, Alfredo Maia (Jornal de Notícias) e, pela Lista B, Cesário Borga (reformado).

Já para a presidência do Conselho Deontológico, a Lista A apresenta como candidato Carlos Camponez (freelance) enquanto a Lista B indica o nome de Sofia Branco (jornalista da Lusa e atual presidente do SJ).

Foi ainda apresentada e validada uma lista concorrente à Direção Regional dos Açores, identificada com o lema "Pela Dignidade da Profissão nos Açores" e uma lista concorrente à Direção Regional da Madeira, identificada pelo lema "Por um futuro".

As eleições realizam-se no dia 19 de maio, havendo mesas de voto a funcionar entre as 10:00 e as 20:00 na sede do SJ, em Lisboa, e nas sedes das delegações regionais, sendo ainda possível o voto por correspondência ou, pela primeira vez, por via eletrónica.

O acesso à plataforma eletrónica será feito através de uma ligação disponível na página do sindicato.