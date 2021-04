Empresa madeirense convidada para evento sobre utilização de cães capazes de detectar covid-19

A empresa especializada em cinotecnia Howl One junta-se hoje ao International K9 Working Group, em preparação do IV Fórum, que tem por objectivo o estudo aprofundado da utilização de cães como biossensores capazes de detectar indivíduos portadores do vírus SARS-CoV-2.

O convite à empresa madeirense foi feito pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, entidade anfitriã do evento, e tem já efeitos na sua próxima sessão de trabalho, a 6 de Maio, que conta com a observação da Organização Mundial de Saúde e tem como países demonstradores a Alemanha, Espanha e Roménia, que apresentarão os seus programas de treino, operações e respectivos estudos.

"É o reconhecimento internacional não só do trabalho sério, de muito tempo, efectuado pela nossa equipa, mas também de todo o investimento em I&D que temos feito e que iremos reforçar durante os anos de 2021 e 2022", disse André Conde, director executivo da Howl One.

Além da Howl One juntam-se também ao grupo de trabalho outros 30 países.