15,5 milhões em reembolsos de IRS na Madeira

Bom dia!

A Madeira já procedeu ao reembolso de 15,5 milhões de euros no IRS. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que já foram submetidas mais de 58 mil declarações de residentes fiscais na Região até segunda-feira passada.

A média devolvida pela Autoridade Tributária a cada sujeito passivo é de 769 euros.

Outros assuntos em destaque

Madeira com recorde de bandeiras azuis

Vão ser hasteados, este ano, 24 galardões em 16 praias, entre as quais a da Calheta, após interregno de 6 anos. Fazem ainda parte da lista marinas e embarcações ecoturísticas.

Albuquerque separa negócio privado da concessão do CINM

Presidente diz que a venda da Quinta do Arco foi usada como “jogada partidária” e reafirma, por escrito, a transparência do processo.

Legalidade do recolher obrigatório em dúvida

Com o fim do estado de emergência, Representante da República revela dúvidas sobre a manutenção da medida restritiva e relega esclarecimento para o Tribunal Constitucional. E nem a propósito, Marcelo Rebelo de Sousa efectua a sua 11.ª visita à Região, como Presidente.

Incentivo público gera abate de 31 viaturas em 15 dias

Os apoios para que compre um carro 'amigo do ambiente' podem chegar aos 7.500 euros.

Já sabe que pode adquirir o seu matutino em qualquer banca, inclusivamente nas lojas DIÁRIO localizadas na Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega e Marina Shopping. Para além da edição impressa, há ainda MAIS DIÁRIO, a partir das 17 horas, em formato digital.

Boa leitura!