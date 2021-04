Manhã calma com algum piso molhado a Oeste

Bom dia.

Nesta manhã de quarta-feira o trânsito automóvel nas principais vias da Madeira apresenta-se como habitualmente mais intenso à medida que chegam as horas de entrada em trabalho da maioria dos trabalhadores e na escola dos estudantes. O dia promete ser de algum sol.

A primeira recomendação é, por isso, alguma cautela no encadeamento, que poderá ser de pouca duração, uma vez que a Oeste da Madeira, nomeadamente entre Machico e Santa Cruz, as estradas estão molhadas. Atenção redobrada, que exige uma condução defensiva.

Mais próximo do Funchal, a esta hora o trânsito está bastante intenso na via rápida e nos respectivos acessos em Câmara de Lobos e na zona do Caniço. No centro da cidade, muito trânsito na zona da rotunda da Cruz de Carvalho, nos Viveiros e no Campo da Barca.