Madeira paga mais 48,3 milhões de euros à conta de juros do PAEF

Sara Madruga da Costa confrontou o ministro das Finanças, João Leão, com a falta de solidariedade do Governo da República e com a "reiterada intenção de prejudicar a Madeira", que se manifesta "quer na falta de resposta às solicitações da Região, mas também no incumprimento das deliberações da Assembleia da República relativas à Madeira, chegando ao cúmulo de aproveitar-se da moratória aprovada pelo parlamento, não para aliviar o esforço financeiro da Madeira, mas para impor um inaceitável agravamento de mais de 48,3 milhões de euros”, vincou a deputada eleita pelo PSD-Madeira.

Aludindo a mais este exemplo de "falta de solidariedade", a social-democrata considera “imoral e injusto aproveitar uma moratória em tempo de pandemia para agravar o custo do PAEF em mais de 48,3 milhões de euros”.

Infelizmente temos um Governo da República que não tem qualquer pejo em cobrar juros sobre juros à Madeira, em comportar-se como um banco, para não dizer um agiota, que invoca regras, ora europeias, ora internacionais para não ajudar os madeirenses. Sara Madruga da Costa

A deputada aproveitou ainda a presença do ministro na discussão do Programa de Estabilidade para voltar a exigir a correcção da resolução do Conselho de Ministros relativa ao novo Hospital da Madeira.

“Para que a obra do Hospital da Madeira avance, não basta uma simples referência no Programa de Estabilidade, é imprescindível corrigir a resolução do Conselho de Ministros e eliminar a ilegítima dedução do valor do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Hospital dos Marmeleiros, aos cinquenta por cento prometidos pelo Governo da República”, disse.