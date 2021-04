Vinte e dois pacientes morrem após interrupção no oxigénio na Índia

Vinte e dois pacientes morreram num hospital indiano quando o suprimento de oxigénio foi interrompido devido a uma rutura num tanque, anunciou hoje uma autoridade no oeste da Índia.

Suraj Mandhar, uma autoridade distrital, disse que o suprimento de oxigénio foi retomado posteriormente para os demais pacientes do hospital.

O oficial dos bombeiros Sanjay Bairagi disse que o problema foi resolvido pelos bombeiros em 15 minutos, mas houve interrupção no fornecimento de oxigénio no Hospital Zakir Hussain, em Nashik, uma cidade no Estado de Maharashtra, que é a mais atingida pelo último surto de covid-19 no país.

Mais de 170 pacientes estavam a receber oxigénio no hospital, de acordo com os meios de comunicação locais.

Imagens de televisão mostraram fumo branco a espalhar-se pela área do hospital, causando pânico.

A Índia anunciou hoje mais de dois mil mortos com covid-19 e quase 300 mil casos em 24 horas, um recorde nacional e um dos mais altos números diários do mundo desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde assinalou 2.023 óbitos e 295 mil novos casos, elevando o total de mortes para 182.553 e de infetados para 15,6 milhões.

A pandemia de covid-19 provocou mais de três milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 141,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).