Volvo XC 60 R Design: para uma condução segura

Este Volvo XC 60 2.0 D4 R Design é a mais recente oferta do Megamotor.

Viatura Suv, espaçosa e confortável, equipada com motor 2.0 diesel de 5 cilindros e 163 cavalos de potência.

Versão R Design, com muitos extras de fábrica de destacar a abertura da bagageira eléctrica; estofos eléctricos com memória; espelhos retrovisores rebatíveis electricamente; tecto de abrir eléctrico e panorâmico, entre outros.

Pode adquiri-lo por 24 900 euros ou através de um financiamento desde 329, 27 euros por mês sem entrada inicial, com garantia de 12 meses por mútuo acordo e ainda com possibilidade de retoma mesmo com dívida.

Para saber mais contacte-nos!

Megamotor:

Contactos: 291934107/913454545 ou 913454540

Site: www.megamotor.pt.

Morada: Estrada João Gonçalves Zarco, nº88, no centro do Caniço.