Cristiano Ronaldo falha visita da Juventus à Atalanta devido a lesão

O internacional português Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão muscular e vai falhar o jogo da Juventus frente à Atalanta, da 31.ª jornada da Liga italiana de futebol, anunciou hoje o treinador Andrea Pirlo.

"Ronaldo estará ausente no domingo. Não foi possível recuperar de um problema sofrido no último jogo. Não se sente em condições de forçar e seria arriscar demasiado", disse o técnico da Juventus em conferência de imprensa.

Pirlo acrescentou que Cristiano Ronaldo vai tentar recuperar para o próximo jogo, frente ao Parma.

Ronaldo, atual melhor marcador da Liga italiana com 25 golos, vai estar ausente da visita de domingo da Juventus, que está em terceiro no campeonato, com 62 pontos, ao terreno da Atalanta, que é quarta com 61.

O campeonato é liderado pelo Inter Milão, com 74 pontos.