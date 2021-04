Desenho e poesia no restaurante Praça do Engenho do Hotel Costa Linda

O restaurante Praça do Engenho do Hotel Costa Linda recebe, no próximo dia 13 de Maio, uma exposição de desenho e poesia para comemorar os 17 anos de actividade daquele estabelecimento.

O evento contará com a arte de Miguel Vieira da Silva e a poesia de João Nelson Gonçalves Sousa, sendo também de homenagem a amigos e personalidades madeirenses.

A exposição irá passar por vários concelhos, nomeadamente Santana (Casa da Cultura), Machico (Solar do Ribeirinho), Madeira Shopping (Funchal) e Santa Cruz (Casa da Cultura).