Sistema de Incentivos ao Funcionamento representou procura recorde de 29 milhões de euros

O VI aviso do Sistema de Incentivos ao Funcionamento representou uma procura recorde de vinte e nove milhões de euros, o triplo do previsto face à dotação inicial de 10 milhões, revela o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, sob a tutela da Secretaria Regional da Economia, acrescentando que, ao todo, foram recepcionadas 1862 candidaturas de empresas que representam 17.220 postos de trabalho em toda a Região.

Além disso, revela que, até à data, o IDE já analisou cerca de 70 por cento das candidaturas, sendo que 85 empresas receberam notificação para assinatura dos termos de aceitação da decisão de financiamento até 19 de Março, enquanto que as restantes 435 foram notificadas até 31 de Março.

Refere ainda que, do universo de 1862 candidaturas, mais de 60 por cento representam três sectores fundamentais. Em primeiro lugar surge o Comércio e Serviços com 567 projectos (30,45%), segue-se o Turismo, Alojamento e Restauração, com 413 projetos (22,18%) e em terceiro lugar surgem as Actividades Imobiliárias, com 229 candidaturas (12,3%).

Por fim, adianta que, desde o início deste quadro comunitário, por via do SI Funcionamento, foram pagos apoios na ordem dos 125 milhões de euros, 58 milhões provenientes de fundos comunitários (FEDER) e os restantes 66,5 milhões de euros do Orçamento da Região, representando um esforço regional de mais de 50%.

De referir que o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, sob a tutela da Secretaria Regional da Economia, realiza amanhã, 8 de Abril, pelas 11 horas, no Salão Nobre da Vice-Presidência do Governo Regional, a terceira cerimónia pública de validação dos termos de aceitação dos contratos relativos ao sexto aviso do ‘SI Funcionamento 2020’.

A cerimónia contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, do secretário Regional de Economia, Rui Barreto, e do presidente do IDE, Duarte Freitas.

Para a ocasião, face às limitações da pandemia, foram convidadas, simbolicamente, 25 empresas representativas de diversos sectores de actividade.