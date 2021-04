Condicionamentos habituais requerem atenção na estrada

O trânsito automóvel nas principais ruas da cidade do Funchal, a esta hora, ainda não apresenta grandes complicações, ainda assim, algumas zonas já requerem atenção redobrada ao volante, sobretudo nas imediações e nos acessos às principais escolas.

Na Via Rápida, para já, apenas algum tráfego nas principais saídas e entradas entre a Cancela e Santa Rita. O habitual para um dia de semana, em que os pais correm para deixar os filhos na escola antes de entrarem no trabalho. Por isso, conte com as complicações do costume, que à medida que a hora avança se tornam mais evidentes e de difícil gestão.

Nos acesso ao Hospital conte com algum movimento. O mesmo acontece no Caminho de Santo António ou na Rua das Maravilhas. Na rotunda a Rua dos Ilhéus (que permite o acesso ao Porto e à Avenida Calouste Gulbenkian) conte, também, com maior movimento de veículos.

Mais na baixa, as Avenidas do Mar e do Infante também já se ressentem do maior trânsito que se faz sentir com o adiantar da manhã, sobretudo junto aos semáforos. Rua do Oudinot, Rua Visconde Anadia, Rua 31 de Janeiro e Rua 5 de Outubro com o movimento habitual, sem grandes complicações para já, mas com o trânsito a intensificar-se gradualmente. Os condicionamentos na via devido a algumas obras não facilitam a circulação.

Lembramos que hoje ainda continua condicionada a circulação automóvel no Caminho das Virtudes, entre o cruzamento com a Rua da Levada dos Barreiros e a Rua das Maravilhas, devido a realização de obras na rede de águas e saneamento básico. O mesmo acontece com o arruamento que liga a Rua Estados Unidos da América à Rua Corveta D. Estefânia.

Se não se quer atrasar, saia de casa com antecedência e conduza com precaução.