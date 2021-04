Falha energética inutiliza 3.500 vacinas em centro de Vila Nova de Famalicão

Cerca de 5 mil vacinas ficaram inutilizadas na sequência da falha energética que ocorreu na madrugada de hoje no centro de vacinação de Famalicão, distrito de Braga, anunciou o presidente do município.

Entretanto, o centro já está a funcionar normalmente, garantiu a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

Depois de verificada esta situação, o centro abriu hoje portas às 10:00 e, desde essa hora, já foram administradas 300 doses de vacinas contra a covid-19, confirmou à Lusa a ARS-Norte.

Por isso, as convocatórias não sofreram alterações e mantém-se para a parte da tarde, sublinhou.

Devido à inutilização destas 5 mil doses, este centro de vacinação recebeu vacinas contra a covid-19 de outros agrupamentos de centro de saúde como, por exemplo, de Braga, adiantou.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde confirmou hoje que cerca de 5.000 vacinas, e não 3.500 como inicialmente havia siso avançado, ficaram inutilizadas na sequência da falha energética que ocorreu esta madrugada neste centro de vacinação.

Neste âmbito, a ARS do Norte vai abrir um inquérito para apurar as "devidas responsabilidades" nesta situação, afirmou António Lacerda Sales, no final da cerimónia de entrega da Bolsa D. Manuel de Mello, no Porto.

"Estas vacinas serão, obviamente, substituídas e ninguém ficará por vacinar", garantiu.

Em conferência de imprensa, o presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, explicou ao final da manhã que a falha energética apenas se registou na parte onde estão armazenadas as vacinas, instalada num complexo cedido às autoridades de saúde pela autarquia, acrescentando que está em curso um inquérito por parte da autarquia e das autoridades de saúde.

