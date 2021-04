Portugal falha Campeonato da Europa de futebol feminino

A selecção portuguesa de futebol feminino falhou hoje o apuramento para o Europeu de 2022, que se realiza em Inglaterra, ao empatar a zero na deslocação à Rússia, em encontro da segunda mão do 'play-off'.

Depois do desaire por 1-0 sofrido na sexta-feira, em Lisboa, culpa de um golo de Nelli Korovkina (51 minutos), na sequência de uma falha da guarda-redes Patrícia Morais, a equipa das 'quinas' não conseguiu facturar em Moscovo.

Na partida desta tarde e que contou com público nas bancadas, no Sapsan Arena, em Moscovo a selecção lusa contou com a presença das duas jogadores madeirenses, Fátima Pinto e Telma Encarnação. As atletas do Sporting e do Marítimo respectivamente entraram no encontro ao minuto 60, dando lugar a Tatiana Pinto e Francisca Nazareth.

Na quarta presença num 'play-off', Portugal não logrou, assim, repetir a presença inédita de 2017, nos Países Baixos, onde se ficou pela fase de grupos.

A fase final do Europeu de 2022 realiza-se em Inglaterra, de 06 a 31 de julho, e, além da seleção anfitriã, já se qualificaram Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha, Islândia, Áustria, Itália e Rússia.