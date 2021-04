Gabriel Neto diz que "vai ser uma luta difícil" derrotar o PSD na Calheta

O atual presidente da junta de freguesia da Fajã da Ovelha, Gabriel Neto, encabeça a lista do CDS-PP à Câmara da Calheta e considera que "vai ser uma luta difícil" derrotar a maioria que o PSD detém no concelho.

"Vai ser uma luta difícil porque num confronto com o atual presidente ele já leva vantagem" porque foi eleito em 2013 e num concelho onde o PSD/Madeira reúne 41 maiorias absolutas sucessivas desde 1976, disse o candidato à agência Lusa.

Com 41 anos, cozinheiro de profissão numa unidade hoteleira naquele concelho da ilha da Madeira, Gabriel Neto é militante do CDS-PP "há mais de 20 anos" e já foi candidato a diferentes órgãos autárquicos.

"Mas esta é a primeira vez que sou cabeça de lista à Câmara Municipal. Fui convidado pelo presidente do partido e aceitei com grande vontade de fazer o melhor pelo meu concelho", vincou.

O cabeça de lista também afirmou estar "consciente que é um grande desafio, visto que a Calheta é um dos concelhos mais extensos da Região Autónoma da Madeira".

Falando sobre os principais problemas que gostaria de tentar resolver, caso fosse eleito, enunciou o das "pequenas acessibilidades", e a necessidade de criar "novas para potenciar investimentos", e as questões relacionadas com o ambiente.

Gabriel Neto também sublinha que a Calheta precisa de "um grande investimento para reabilitar a rede de água potável", destacando que existe "grandes perdas" desde as nascentes até às casas dos munícipes.

Apesar de todos os condicionalismos na luta pela presidência da Câmara Municipal, o candidato realça que o CDS-PP governa três das oito freguesias do concelho, nomeadamente Ponta do Pargo, Fajã da Ovelha e Paul do Mar, pelo que diz "estar confiante" e espera "obter um bom resultado".

Gabriel Neto complementa que, em anteriores eleições autárquicas, os centristas foram a segunda força mais votada, excetuando as de 2017, em que o partido foi ultrapassado pelo PS.

Governado pelo social-democrata Carlos Teles que se recandidata para um terceiro mandato, o município da Calheta é composto por sete elementos, sendo cinco do PSD, um do PS e outro do CDS.

É o mais extenso dos concelhos da Madeira, abrangendo uma superfície de 116 quilómetros quadrados, dividido em oito freguesias: Calheta, Arco da Calheta, Estreito da Calheta Prazeres, Madalena do Mar, Fajã da Ovelha, Paul do Mar e Jardim do Mar, no qual residem 11.521 pessoas (Censos 2011).

Até ao momento foram também oficialmente anunciadas à presidência da Câmara Municipal da Calheta as candidaturas Carlos Teles (PSD), Sofia Canha (PS) e Aires Pedro (Iniciativa Liberal).

O CDS-PP/Madeira divulgou que apenas vai concorrer com listas próprias em três dos 11 concelhos da região: Santana (Dinarte Fernandes), Calheta (Gabriel Neto) e Câmara de Lobos (Amílcar Figueira).

Em outros sete municípios vai coligado com o PSD e, no da Ribeira Brava, apoia o movimento de cidadãos que nas autárquicas de 2017 se denominou Ribeira Brava Primeiro, liderado por Ricardo Nascimento.

A data das eleições autárquicas ainda não está marcada, mas por lei têm de realizar-se em setembro ou outubro.