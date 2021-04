Lions Clube promove webinar sobre as reservas naturais da Madeira

O Lions Clube 115 CS, sob a governadoria de João Campino, tem vindo a realizar diferentes webinars relacionadas com as suas temáticas de acção, por forma a colmatar a não realização de reuniões presenciais.

Assim, e após convite do governador, a próxima conferência estará a cargo do Lions Clube do Funchal e será subordinada ao tema ' As Reservas Naturais da Madeira: Porto Santo e Selvagens', tendo como oradores a directora regional do Mar, Mafalda Freitas e o biólogo conservador do Museu de História Natural do Funchal, Manuel Biscoito.

O webinar realiza-se amanhã, quinta-feira, a partir das 21 horas e será transmitida em directo através das páginas do facebook 'lions clube oficial115cs' e 'Olhares TV'.

.