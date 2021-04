Hospital de Pemba recebeu 81 feridos na última semana

O hospital de Pemba, o maior de Cabo Delgado, recebeu 81 feridos desde o ataque à vila de Palma, a 24 de março, disse hoje fonte da instituição da capital provincial, que lida com uma nova vaga de deslocados.

Nove dias depois do ataque à vila sede do distrito de Palma, junto à fronteira com a Tanzânia, 81 doentes deram entrada nos serviços, dos quais oito ficaram internado, três dos quais para o hospital central de Nampula, a maior unidade de saúde do norte do país, disse à Lusa o diretor clínico do hospital de Pemba

"Transferimos de Pemba para o hospital central de Nampula três pacientes porque têm lesões importantes no tórax", que se trata de uma "especialidade que nós não temos," disse Ribaue acrescentando que a maior parte de pacientes tiveram alta porque as suas lesões eram simples.

Apesar da vaga de deslocados internos, "o hospital de Pemba tem capacidade de 293 camas, temos mais vagas, estamos preparados", disse o diretor clínico.

O ataque ocorrido na quarta-feira da semana passada constitui uma ameaça à população e representa um golpe naa economia moçambicana, que aposta o seu crescimento naquela zona com os investimentos milionários para a exploração de gás natural, o maior projeto do género no continente.