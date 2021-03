Colheitas de sangue de amanhã só no Hospital Nélio Mendonça

O SESARAM informou hoje, numa nota de comunicação, que "devido à tolerância de ponto de quinta-feira, dia 01 de Abril, o Serviço de Patologia Clínica vai efetuar as colheitas que estão marcadas para esse dia, no Laboratório do Hospital Dr. Nélio Mendonça". Nesse sentido, complementa, "o posto de colheitas do Bom Jesus estará encerrado".

Quanto aos centros de saúde da Região, os serviços que estarão em funcionamento amanhã serão os tratamentos e injeções inadiáveis, programados nos centros de saúde, bem como os seguintes serviços de atendimento urgente: Calheta, Machico, Porto Santo e São Vicente - 24 horas; Câmara de Lobos - das 9h às 22h; Porto Moniz - das 8h às 20h; Ribeira Brava e Santana - das 8h às 22h

"O SESARAM manterá em funcionamento toda a actividade relacionada com o COVID-19, nomeadamente, operação aeroporto, testes covid-19, apoio nas delegações de saúde pública e plano regional de vacinação", conclui o comunicado.